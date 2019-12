Der US-Kongress hat die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs als Völkermord eingestuft.

Der Senat beschloss einstimmig eine entsprechende Resolution, die bereits im Oktober vom Repräsentantenhaus gebilligt worden war. In den vergangenen Wochen war der Text im Senat drei Mal am Widerstand republikanischer Senatoren gescheitert.



Die Türkei hat bereits gegen den Beschluss des Repräsentantenhauses protestiert. Auch mit anderen Ländern, in denen ähnliche Resolutionen verabschiedet wurden, darunter Deutschland, gab es deswegen diplomatische Verstimmungen.