Der US-Kongress hat die Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Genozid eingestuft.

Der Senat beschloss einstimmig eine entsprechende Resolution. Die Türkei reagierte verärgert und warnte vor einer Verschlechterung der bilateralen Beziehungen. Ankara erkennt zwar an, dass damals im Osmanischen Reich zahlreiche Armenier getötet wurden, bestreitet aber, dass es sich um einen Völkermord handelte.



Die Resolution war bereits im Oktober in der ersten Kammer des US-Kongresses, dem Repräsentantenhaus, gebilligt worden. Im Senat scheiterte der Text zunächst am Widerstand republikanischer Senatoren.