Der als einflussreich geltende republikanische Senator Graham hat US-Präsident Trump aufgefordert, mit dem Abzug der Truppen aus Syrien noch zu warten.

Ein undurchdachter Rückzug würde zu Chaos führen, sagte Graham während eines Besuchs in der türkischen Hauptstadt Ankara. Man dürfe jetzt nicht das tun, was Trumps Vorgänger Obama 2011 im Irak gemacht habe - nämlich einfach rauszugehen und nicht zu bedenken, was dadurch passieren könne. Graham betonte, vor einem Truppenabzug in Syrien müsse die Terrormiliz IS tatsächlich zerstört sein. Außerdem müssten die verbündeten kurdischen Kämpfer geschützt werden. Ankara hatte mit Angriffen auf die Kurdenmiliz YPG gedroht.