Die US-Senatorin Warren hat dem designierten Präsidentschaftskandidaten Biden ihre Unterstützung zugesagt.

In einer Videobotschaft sagte die demokratische Politikerin, der nächste US-Präsident müsse das Vertrauen der Amerikaner in gute und effektive Regierungsführung wiederherstellen. Sie habe gesehen, wie Biden bereits früher die Nation wieder aufgebaut habe. Warren hatte ihre eigene Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei bereits nach dem "Super Tuesday" Anfang März aufgegeben. Inzwischen ist der ehemalige Vizepräsident Biden der einzige verbliebene Bewerber. Sein früherer Gegenkandidat Sanders sicherte ihm Anfang dieser Woche ebenfalls Unterstützung zu.



Die Wahl findet im November statt. Für die Republikanische Partei will sich Präsident Trump um eine weitere Amtszeit bewerben.