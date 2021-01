Im US-Bundesstaat Georgia haben die wichtigen Stichwahlen für den US-Senat begonnen.

Sie entscheiden darüber, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten oder die Demokraten - wie schon im Repräsentantenhaus - Mehrheitsentscheidungen herbeiführen können. Letzteres würde bedeuten, dass der gewählte Präsident Biden nach seinem Amtsantritt Gesetze und Reformvorhaben einfacher durch den Kongress bringen könnte. Nach Angaben der Wahlbehörden in Georgia kann es mehrere Tage dauern, bis ein Ergebnis vorliegt.



Vor Wahlbeginn hatten Biden und der scheidende Amtsinhaber Trump mit Auftritten noch einmal für die Senats-Kandidaten ihrer Parteien geworben. Die demokratischen Bewerber Ossof und Warnock treten gegen die republikanischen Amtsinhaber Perdue und Loeffler an.



Aktuelle Informationen zur Senatswahl in Georgia und den Entwicklungen in der US-Politik vor der Amtseinführung Joe Bidens finden Sie immer in unserem Newsblog.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.