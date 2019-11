Die Sesamstraße feiert ihren 50. Geburtstag.

Am 10. November 1969 ging die Kinderserie in den USA zum ersten Mal auf Sendung. Zum Jubiläum nach rund 4500 Folgen erstrahlt am Abend das Empire State Building in den Sesamstraßen-Farben Grün und Gold. Bei der Jubiläumsshow treten die Musiker Elvis Costello und Dave Grohl sowie der Frosch Kermit auf. Im Laufe der Jahre wurde die Kinderserie in den USA mit 189 Emmys und 11 Grammys ausgezeichnet - mehr als jede andere Kinderserie. Seit 1973 läuft die Sendung auch im deutschen Fernsehen.



