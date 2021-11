US-Verteidigungsminister Lloyd Austin (Archivbild) (AFP/Paul J. Richards)

Das machte US-Verteidigungsminister Austin bei einem Besuch in Bahrain deutlich. Er fügte allerdings hinzu, sollte Teheran nicht bereit sein, sich ernsthaft zu engagieren, werde man alle notwendigen Optionen in Betracht ziehen. Washington werde den Iran daran hindern, Nuklearwaffen zu bekommen. Austin äußerte sich im Rahmen einer Sicherheitskonferenz in Bahrain.

Die Gespräche über das Atomabkommen sollen Ende des Monats in Wien weitergehen. Das Abkommen, dem auch China und Russland angehören, soll den Iran am Bau von Atomwaffen hindern, ohne ihm die zivile Nutzung der Kernkraft zu untersagen. Es ist faktisch außer Kraft gesetzt, seit die USA 2018 ausgestiegen waren und neue Sanktionen gegen die iranische Wirtschaft verhängt hatten.

