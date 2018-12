In den USA hat der Streit über die Finanzierung einer Mauer an der mexikanischen Grenze die Regierungsgeschäfte zum Teil lahmgelegt.

Der sogenannte "shutdown" trat heute früh in Kraft. Zuvor hatten die Republikaner von Präsident Trump es nicht geschafft, im Senat die notwendigen Stimmen der Demokraten zusammenzubringen. Trump hat fünf Milliarden Dollar für die Mauer gefordert. Er weigert sich, ein Haushaltsgesetz ohne diese Mittel zu unterzeichnen. Der Stillstand bedeutet, dass eine Reihe von Regierungsbehörden nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Bedienstete werden in Zwangsurlaub geschickt oder sind zunächst ohne Gehalt tätig.



Trump sagte in einer Videobotschaft auf Twitter, man könne nichts mehr gegen den "shutdown" tun. Man brauche nun einmal die Stimmen der Demokraten. Er äußerte die Hoffnung auf eine parteiübergreifende Lösung - und darauf, dass der Stillstand nicht lang andauern werde. Unterhändler von Republikanern und Demokraten verhandeln auch am Wochenende weiter, um möglichst noch vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen.