Der Regierungs-Stillstand in den USA wird sich voraussichtlich ins neue Jahr ziehen.

Der Senat in Washington vertagte sich wenige Minuten nach Beginn einer Sitzung. Über das Haushaltgesetz werde erst ab dem zweiten Januar wieder verhandelt, verlautete aus der Kongresskammer. Präsident Trump bekräftigte in einer Twitter-Nachricht, dass er kein Haushaltsgesetz unterzeichnen werde, solange in dem Entwurf nicht die von ihm geforderten fünf Milliarden Dollar für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko eingeplant seien. Die oppositionellen Demokraten lehnen das Vorhaben ab. Am vergangenen Wochenende war wegen des Streits eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung in Kraft getreten, und es kam zum sogenannten "government shutdown". Das bedeutet, dass viele Regierungsbehörden nicht oder nur eingeschränkt arbeiten.