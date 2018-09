Der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Bolton, hat den Internationalen Strafgerichtshof scharf kritisiert.

Die Institution sei nicht legitim und gefährlich, so Bolton. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Trump betonte, die USA würden den Gerichtshof nicht unterstützen und ihm auch nicht beitreten. Die US-Regierung werde den Internationalen Strafgerichtshof sterben lassen, denn er bedeute einen Eingriff in die staatliche Souveränität der USA.



Hintergrund für die Äußerungen Boltons ist ein Antrag der Chefanklägerin beim Strafgerichtshof in Den Haag. Sie will erreichen, dass gegen Mitglieder der US-Streitkräfte sowie gegen Agenten der US-Geheimdienste wegen möglicher Kriegsverbrechen in Afghanistan ermittelt wird. Sollten Ermittlungen eingeleitet werden, würden sich die USA wehren, kündigte Bolten an. Außerdem drohte er mit Strafmaßnahmen: Richter und Ermittler aus Den Haag könne beispielsweise die Einreise in die USA verboten und Gerichtsverfahren könnten gegen sie eingeleitet werden.