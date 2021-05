Im US-Bundesstaat Colorado hat ein bewaffneter Mann das Feuer auf die Gäste einer Geburtstagsfeier in einer Wohnwagensiedlung eröffnet und sechs Menschen getötet.

Die Polizei habe beim Eintreffen am Tatort sechs Leichen und einen schwer verletzten Mann vorgefunden, der später im Krankenhaus gestorben sei, erklärten die Behörden in Colorado Springs. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Schütze. Es wird vermutet, dass er sich selbst erschossen hat.



Die bei der Feier anwesenden Kinder blieben unverletzt und kamen in die Obhut von Verwandten.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.