In den USA nutzen zwei Drittel der Erwachsenen soziale Medien, um sich zu informieren. Viele sind aber zugleich skeptisch, ob die Nachrichten dort auch stimmen.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Erhebung des Pew Research Center. Das ist ein - nach eigener Darstellung - unparteiisches Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Washington.



Der Studie zufolge erhalten zwei Drittel der US-Bürger ihre News aus sozialen Medien - zwanzig Prozent der Befragten oft, ebensoviele nur selten. Damit liegt der Gesamtwert in etwa so hoch wie in den vergangenen Jahren.



Deutlich ist aber auch die Skepsis der User. 57 Prozent der Befragten halten die Nachrichten, die sie über soziale Medien beziehen, für "largely inaccurate", also für fehlerhaft oder ungenau. Hier gibt es auch Unterschiede zwischen den Parteien: Anhänger der Republikaner sind deutlich kritischer (72 Prozent) gegenüber Nachrichten aus sozialen Medien als jene der Demokraten (46 Prozent).



Bei den Plattformen liegt Facebook noch immer vorn, gefolgt von Youtube und Twitter. Mit Abstand folgen noch Instagram, LinkedIn und Snapchat.



Die Ergebnisse der Studie unterscheiden sich etwas vom "Digital News Report 2018", den das britische Reuters Institute herausgegeben hat. Hier handelt es sich um ein Forschungszentrum der Universität von Oxford. In der Erhebung werden viele Länder untersucht, darunter die USA. Dieser Studie zufolge ist der Gebrauch sozialer Medien für Nachrichten in den USA sogar leicht rückläufig. Als Grund nennen die Forscher vor allem eine wachsende Abkehr von Facebook als Nachrichtenmedium.



Ein Vergleich noch: Laut Reuters Institute ist die Nutzung sozialer Medien als Nachrichtenquelle in Deutschland deutlich weniger ausgeprägt als in den USA (32 Prozent). Auch das Vertrauen gegenüber sozialen Medien ist erheblich geringer.