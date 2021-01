In den USA gerät die Social-Media App Parler zunehmend unter Beschuss.

Apple hat Parler bis auf weiteres aus seinem App-Store verbannt. Ähnlich war bereits der Konzern Google vorgegangen. Zur Begründung erklärte Apple, man habe bei Parler direkte Gewaltandrohungen und Aufrufe zur Anstiftung zu ungesetzlichen Handlungen gefunden.



Parler gilt in den Vereinigten Staaten vor allem in rechtskonservativen Kreisen als Alternative zum Kurznachrichtendienst Twitter. Dieser hat nach der jüngsten Gewalt in Washington das Konto von US-Präsident Trump dauerhaft abgeschaltet.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.