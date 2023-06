US-Außenminister Blinken traf zunächst mit seinem chinesischen Amtskollegen Qin zusammen. Weitere Gespräche mit hochrangigen Vertretern Chinas sollen folgen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Leah Millis)

Das Verhältnis beider Staaten ist angespannt. Unter anderem sorgen Chinas Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine, Pekings Drohungen gegen Taiwan und der anhaltende Handelskonflikt zwischen beiden Ländern für Streit. Blinkens Reise war ursprünglich für Februar geplant, wurde jedoch kurzfristig wegen mutmaßlicher chinesischer Spionage-Ballons über den Vereinigten Staaten abgesagt.

Baldiges Treffen der Staatsspitzen?

Beide Seiten deuteten ein mögliches Gespräch auch zwischen den Staatschefs Biden und Xi Jinping an. Sie hatten sich im November am Rande des G20-Gipfels im indonesischen Bali getroffen und erklärt, die Spannungen zwischen den USA und China abbauen zu wollen. Nun sagte US-Präsident Biden, er hoffe auf ein weiteres Treffen mit Xi in den kommenden Monaten. Eine Gelegenheit könnte der nächste G20-Gipfel im September in Neu Delhi sein.

Eine Vertreterin des chinesischen Außenamts erklärte auf Twitter, sie hoffe, ein Treffen der Staatschefs werde dazu beitragen "die Beziehungen zwischen China und den USA wieder auf das Niveau zu bringen, auf das sich die beiden Präsidenten in Bali geeinigt haben".

18.06.2023