Ermittler haben am Wohnsitz des ehemaligen US-Präsidenten Clinton und seiner Frau in New York ein verdächtiges Päckchen mit einem möglichen Sprengsatz gefunden.

Eine ähnliche Sendung wurde nach Angaben eines US-Beamten auch an den früheren Präsidenten Obama verschickt. Man habe noch keine Hinweise auf Motiv oder Täter, sagte der Beamte nach Angaben der "New York Times".



Die jetzt entdeckten Sprengsätze sollen dem ähneln, der gestern am Anwesen des Milliardärs Soros im US-Staat New York gefunden wurde. Die Ermittler hatten diesen kontrolliert detonieren lassen.