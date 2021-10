Generalstaatsanwälte aus 14 US-Bundesstaaten wollen von Facebook wissen, ob prominente Impfgegner bei dem Online-Netzwerk von einer Sonderbehandlung profitiert haben.

In einem Brief an Facebook-Chef Zuckerberg beziehen sie sich auf Medienberichte, wonach das Online-Netzwerk für bekannte Nutzer Ausnahmen bei der Durchsetzung seiner Regeln gemacht haben soll. Die Generalstaatsanwälte fragen nun, ob darunter auch Impfgegner mit vielen Facebook-Abonnenten waren.



Das Unternehmen hat stets behauptet, konsequent gegen Falschinformationen über Corona-Impfstoffe vorzugehen. Die Staatsanwälte verweisen dagegen auf Fälle, in denen Beiträge von Impfgegnern auf der Plattform geblieben seien - und wollen auch wissen, ob dabei finanzielle Überlegungen eine Rolle gespielt haben.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.