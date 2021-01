Bei der Erstürmung des US-Kapitols wollten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft einige der Randalierer Politiker gefangennehmen und töten.

Dafür gebe es starke Beweise, heißt es in einem Dokument der Starfverfolgungsbehörde im Bundesstaat Arizona zur Festnahme eines Verdächtigen. Dabei handelt es sich um den Verschwörungsmythiker Jacob Chansley, der bei der Erstürmung durch seine Kopfbedeckung aus Fell und Hörnern aufgefallen war. Ihm selbst wird bislang aber nicht eine Tötungsabsicht vorgeworfen. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, kündigte eine rigorose Überprüfung aller Sicherheitsvorkehrungen am Kapitol an.



Unterdessen stürzten die Umfragewerte des scheidenden Präsidenten Trump auf einen negativen Rekordwert ab. Nach der Kapitol-Erstürmung stellen ihm nur noch 29 Prozent der Befragten ein positives Zeugnis für seine Amtsführung aus, wie das Meinungsforschungsinstitut Pew mitteilte. Drei von vier Befragten machen Trump demnach mitverantwortlich für die Attacke.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.