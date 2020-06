US-Stabschef Milley hat sich für seine Teilnahme an einem Kirchen-Besuch von Präsident Trump mitten in den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt entschuldigt.

Seine Anwesenheit bei dem Fototermin sei ein Fehler gewesen, sagte der oberste US-General in einer Videobotschaft. Dadurch sei die Wahrnehmung geschaffen worden, dass das Militär in die Innenpolitik verwickelt sei.



Anfang Juni war eine Demonstration vor dem Weißen Haus gewaltsam aufgelöst worden, damit der Präsident vor einer Kirche mit einer Bibel in der Hand für Kameras posieren konnte. Dabei war unter anderem Militärpolizei zum Einsatz gekommen.