Als Konsequenz aus dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Floyd sollte die Polizeibehörde von Minneapolis nach Auffassung des Stadtrats komplett aufgelöst werden.

Das sagte die Vorsitzende des Gremiums, Bender, dem Nachrichtensender CNN. Es gehe darum, eine neue Organisation für öffentliche Sicherheit zu schaffen. Der Stadtrat halte die örtliche Polizei in ihrer gegenwärtigen Aufstellung nicht mehr für reformierbar. In der US-Stadt im Bundesstaat Minnesota war Floyd vor knapp zwei Wochen bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Der Vorfall löste landesweite Proteste in den Vereinigten Staaten sowie zahlreiche Demonstrationen auch in anderen Ländern gegen Polizeigewalt und Rassismus aus. Am Abend gingen in New York wieder tausende Menschen auf die Straße. Dort legte Bürgermeister de Blasio inzwischen Vorschläge für eine Reform der Polizeikräfte in der Millionenmetropole vor. Beispielsweise könne ein Teil des Budgets der Behörde künftig für Jugend- und Sozialarbeit verwendet werden. Außerdem solle der Umgang mit den Disziplinarakten von Beamten transparenter werden. Erst kürzlich hatten die Demokraten, denen de Blasio angehört, einen Vorstoß zu dem Thema im US-Kongress angekündigt.