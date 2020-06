Bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt haben Menschen in den USA erneut mehrere Statuen gestürzt.

In der Hauptstadt Washington brachten sie ein Denkmal für den Südstaaten-General Albert Pike zu Fall, übergossen es mit Feuerzeugbenzin und setzten es in Brand. Präsident Trump warf der Polizei in der Hauptstadt vor, ihren Job nicht zu machen. Er sprach auf Twitter von "einer Schande für unser Land". Die Täter sollten sofort festgenommen werden.



In Portland (Oregon) wurde nach einem Bericht des Senders CNN unter anderem eine Statue von George Washington zu Fall gebracht, des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der zahlreiche Sklaven besessen hatte. Ferner wurden mindestens drei Statuen in San Francisco gestürzt, wie der Sender CBS berichtete.



Hintergrund sind die seit Wochen andauernden Proteste in den USA infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz. Diese überschatteten auch den gestrigen "Juneteenth". Der auch "Freedom Day" genannte Tag ist jedes Jahr am 19. Juni. An diesem Datum im Jahr 1865 - kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg - hatte eine entsprechende Proklamation in Texas das Ende der Sklaverei markiert.

Zweiter Mitangeklagter im Fall Floyd auf Kaution frei

Unterdessen kam im Fall Floyd ein zweiter wegen Beihilfe zur Tötung angeklagter weißer Ex-Polizist auf Kaution aus dem Gefängnis frei. Wie aus der Gefängnisdatenbank des Bezirks Hennepin im Bundesstaat Minnesota hervorging, wurde der 26-Jährige gestern Abend entlassen. Der frühere Polizist hinterlegte demnach eine Kaution von 750.000 US-Dollar. Ein ebenfalls an dem Einsatz gegen Floyd beteiligter Ex-Polizist (37) war nach Hinterlegung einer Kaution in derselben Höhe bereits am 10. Juni unter Auflagen freigekommen.



Für den mutmaßlichen Haupttäter wurde eine höhere Kaution festgelegt: Mindestens eine Million Dollar müssten für seine vorläufige Freilassung als Sicherheit hinterlegt werden, teilte das zuständige Gericht im Bundesstaat Minnesota bei der ersten Anhörung des Ex-Polizisten am 8. Juni mit. Der Mann hatte dem 46-jährigen Floyd am 25. Mai sein Knie minutenlang in den Nacken gedrückt - trotz aller Bitten Floyds, ihn atmen zu lassen.