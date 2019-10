Bundespräsident Steinmeier beginnt heute einen zweitägigen Besuch in Boston.

Offizieller Anlass ist der Abschluss des Deutschlandjahres in den USA, das unter dem Motto "Wunderbar together" mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert wurde. Steinmeier will zunächst mit Wissenschaftlern über Populismus und Polarisierung auf beiden Seiten des Atlantiks diskutieren. Auf dem Programm steht zudem ein Treffen mit dem Gouverneur von Massachusetts, Baker, und die Wiedereröffnung des Goethe Instituts. Der Bundespräsident wird von seiner Frau Elke Büdenbender sowie Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern begleitet.