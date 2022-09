Bürgerkriegsland

Linda Thomas-Greenfield, UNO-Botschafterin. (Archivbild) (dpa/Biden Transition via CNP /MediaP)

Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Thomas-Greenfield, kündigte in New York an, umgerechnet weitere 758 Millionen Euro bereitzustellen. Dabei handele es sich um fast noch einmal so viel an humanitärer Unterstützung, wie man bereits im Mai zugesagt habe.

In Syrien herrscht seit mehr als elf Jahren ein Bürgerkrieg. Hunderttausende Menschen sind getötet worden. Das Regime von Staatschef al-Assad hat inzwischen wieder Kontrolle über rund drei Viertel des Landes. Die Lage für die Bevölkerung gilt vielerorts als katastrophal. 30 Millionen Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Binnenvertriebene. Die Preise für Lebensmittel sind zuletzt stark gestiegen.

