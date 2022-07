Angriff auf Odessa

Getreidesilos im Hafen von Odessa (images/unkas_photo)

Außenminister Blinken teilte in Washington mit, nur einen Tag nach der Vereinbarung über die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer habe Moskau gegen seine Verpflichtungen verstoßen. Der Angriff lasse ernste Zweifel an der Glaubwürdigkeit Russlands aufkommen und untergrabe die Arbeit der Vereinten Nationen und der Türkei, um wichtige Nahrungsmittel auf die Weltmärkte zu bringen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, was Russland auch verspreche, es finde immer einen Weg, es nicht zu umzusetzen. Eine direkte Reaktion aus dem Kreml gibt es bislang nicht. Die türkische Regierung erklärte, Russland habe ihr mitgeteilt, nichts mit dem Angriff zu tun zu haben.

In Odessa befindet sich der wichtigste Hafen der Ukraine an der Schwarzmeerküste mit entscheidender Bedeutung für die am Freitag vereinbarte Wiederaufnahme der Getreideexporte. Infrastrukturminister Kubrakow teilte per Facebook mit, man setze die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Getreideexports ungeachtet des Angriffs fort.

