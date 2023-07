Das Weiße Haus in Washington. (pa/dpa/Udo Bernhart)

Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die militärische Ausrüstung wird demnach aus den Waffenbeständen des Militärs abgezogen. China hatte die USA wiederholt aufgefordert, den Waffenverkauf an den Inselstaat zu stoppen. Die Führung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als sein Territorium. Washington lehnt diesen Souveränitätsanspruch ab.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.