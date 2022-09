Afghanistan-Hilfe

In Afghanistan leiden neun Millionen Menschen unter akutem Hunger. (IMAGO / Xinhua)

Danach sollen mit dem Geld Hilfsorganisationen unterstützt sowie Soforthilfen finanziert werden - etwa in Form von Bargeld, Medikamenten und der Bereitstellung von Unterkünften. Auch geflüchtete Afghanen in den Nachbarländern sollen von der Unterstützung profitieren. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 haben die Vereinigten Staaten der Regierung in Washington zufolge 1,1 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe in der Region bereitgestellt. Der amerikanische Außenminister Blinken forderte die internationale Gemeinschaft dazu auf, sich ihrerseits an Zusagen zu halten und die Menschen in Afghanistan zu unterstützen.

