In den USA ist das Rennen um die Präsidentschaft weiter offen.

In mehreren Bundesstaaten werden noch Stimmen ausgezählt, unter anderem in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania und Georgia. Sowohl Amtsinhaber Trump als auch sein Herausforderer Biden zeigten sich siegessicher. Die Wahlkampfmanagerin Bidens erklärte, dieser werde noch heute die erforderliche Zahl von 270 Wahlleuten erreichen. Bei der Zahl aller abgegebenen Stimmen liegt der Kandidat der Demokraten zwar in Führung, entschieden wird die Wahl jedoch in den Schlüsselstaaten. Trump zweifelte unterdessen auf Twitter die Rechtmäßigkeit der Stimmauszählung in diesen Staaten an. Er hatte sich bereits zuvor zum Wahlsieger erklärt.



Bereits klar ist, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus behaupten und noch leicht ausbauen konnten. Wer künftig die Mehrheit im Senat stellt, ist dagegen weiter unklar. Bislang hatten dort die Republikaner die Mehrheit der Sitze inne. Gut ein Drittel davon wird neu vergeben.

