Krieg gegen Ukraine

Ein Flugzeug der russischen Gesellschaft Aeroflot (Maksim Blinov/RIA Novosti/dpa)

Das Handelsministerium in Washington teilte mit, die drei Fluglinien Aeroflot, Utair und Azur Air erhielten damit keine Ersatzteile mehr aus den Vereinigten Staaten. Der stellvertretende Handelsminister Axelrod erklärte, die Beschränkungen seien von großer Bedeutung, da es offensichtlich schwierig sei, weiter zu fliegen, wenn man seine Flugzeuge nicht warten könne. In der Folge müssten die Flugzeugflotten in absehbarer Zeit am Boden bleiben.

Unterdessen sprach sich der US-Senat für einen Stopp der Öl-Importe aus Russland aus. Die Vorlage soll noch heute dem Repräsentantenhaus vorgelegt werden. Es wird mit einer Zustimmung gerechnet. Auch die G-7-Staaten wollen weitere Sanktionen gegen Moskau verhängen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 07.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.