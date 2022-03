Tanks von Transneft, einem staatlichen russischen Unternehmen, das die Erdöl-Pipelines des Landes betreibt, im Ölterminal von Ust-Luga. (dpa/ Igor Russak)

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen die USA ein entsprechendes Importverbot. Biden sprach von einem "mächtigen Schlag" gegen den russischen Präsidenten Putin. Er räumte ein, dass sein Land nicht so abhängig von russischen Importen sei wie andere Staaten und sich diesen Schritt deshalb erlauben könne.

Rund acht Prozent der US-Ölimporte stammen derzeit aus Russland

Die USA importierten im vergangenen Jahr mehr als 20,4 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte pro Monat aus Russland. Das sind acht Prozent der amerikanischen Einfuhren von flüssigen Brennstoffen. Das Land selbst setzt unterdesse stark auf heimisches Erdgas. Deshalb importieren die USA auch kein Erdgas aus Russland so wie andere Länder.

Allerdings sind im Zuge der Ukraine-Krise die Benzinpreise in den USA zuletzt deutlich angestiegen, was für Unmut in der Bevölkerung sorgt. Trotzdem traten zuletzt Parlamentarier von Bidens Demokraten wie auch der oppositionellen Republikaner dafür ein, Erdölimporte aus Russland zu stoppen.

Auch Großbritannien will bis Ende des Jahres auf russisches Öl verzichten

Neben den USA wollen sich auch weitere Länder von Energielieferungen aus Russland unabhängiger machen. Die britische Regierung will die Einfuhr von russischem Öl und Ölprodukten bis Ende des Jahres einstellen.

Die EU-Kommission legte einen Plan vor, um unabhängiger von russischem Gas zu werden. Die Gasimporte sollen innerhalb von einem Jahr um zwei Drittel reduziert werden. Die EU kann nach Schätzungen der Kommission noch deutlich vor 2030 ganz auf russisches Gas verzichten.

Habeck: In Abhängigkeit hineinmanövriert

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, der Importstopp der USA sei mit den Europäern abgestimmt. Deutschland werde dem aber nicht folgen. Man habe sich über viele Jahre in eine Abhängigkeit von Russland hineinmanövriert, aus der man so schnell wie möglich wieder herauskommen müsse.

Deutschland bezieht derzeit 55 Prozent seines importierten Erdgases und rund ein Drittel des importierten Erdöls aus Russland. In der gesamten EU liegt der Anteil bei rund 40 Prozent bei Erdgas und knapp 30 Prozent bei Erdöl.

Energieimporte sind damit eine sehr wichtige Einnahmequelle für Russland. Laut der Internationalen Energieagentur stammten im Januar 2022 rund 45 Prozent der russischen Haushaltsmittel aus Steuern und Zöllen auf den Export von Öl und Gas.

