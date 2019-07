Rund ein halbes Jahr nach der Verurteilung des mexikanischen Drogenhändlers Joaquín Guzmán - genannt "El Chapo" - soll heute in New York das Strafmaß verkündet werden.

Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft gefordert. Die Todesstrafe war nach einer Einigung zwischen den USA und Mexiko, von wo aus Guzmán nach seiner Festnahme ausgeliefert worden war, von vorneherein ausgeschlossen.



Der Chef eines Drogenkartells war im Februar in einem der größten Prozesse zu Drogenkriminalität in der Geschichte der USA in allen zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.