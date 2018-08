Außenminister Maas hat erstmals Details der neuen USA-Strategie der Bundesregierung skizziert.

In einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" plädiert Maas für eine so genannte "balancierte Partnerschaft" zu den Vereinigten Staaten, in dem dort ein Gegengewicht gebildet werden solle, wo es Überschreitungen roter Linien gebe.

Das gelte vor allem für die amerikanische Sanktionspolitik. Hier gehe es darum, europäische Unternehmen rechtlich vor Strafmaßnahmen zu schützen.