Bundeskanzlerin Merkel hat sich zurückhaltend zu den Vorschlägen von Außenminister Maas für eine neue USA-Strategie geäußert.

Die CDU-Vorsitzende sagte in Berlin, es handele sich nicht um einen gemeinsamen Vorstoß der Bundesregierung, sondern um eine Meinungsäußerung. In vielen Bereichen wie der Sicherheitszusammenarbeit sei eine enge Partnerschaft mit den USA nötig, betonte Merkel.



Außenminister Maas hatte in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" angeregt, die europäische Autonomie zu stärken. Nach den Worten von Maas geht es auch darum, europäische Unternehmen rechtlich vor Sanktionen zu schützen. Der SPD-Politiker plädierte unter anderem dafür, im Schulterschluss mit Frankreich und anderen EU-Staaten von den USA unabhängige Zahlungssysteme einzurichten und einen Europäischen Währungsfonds zu schaffen. Zudem fordert der Außenminister eine Digitalsteuer auf die Gewinne amerikanischer Internetkonzerne.



Maas betont, die Veränderungen in der US-Politik hätten weit vor der Wahl von Präsident Trump begonnen und würden seine Amtszeit absehbar überdauern. Daher sei es keine Option, diese Präsidentschaft einfach auszusitzen.