Im US-Bundesstaat Florida gibt es Streit über das Gedenken an den gestorbenen rechtskonservativen Radiomoderator Limbaugh.

Mehrere Behörden lehnten es ab, die US-Flaggen an ihren Gebäuden zu Ehren Limbaughs auf Halbmast zu setzen. Sie widersetzen sich damit einer Aufforderung von Floridas Gouverneur DeSantis. Der Bürgermeister der Stadt St. Petersburg twitterte, seine Kommune werde Limbaugh nicht ehren, da er Hass, Rassismus und Homophobie verbreitet habe. Die Landrätin von Palm Beach County, McKinlay, erklärte, Trauerbeflaggung sei eine Geste der Gemeinsamkeit und deshalb in Limbaughs Fall nicht angemessen.



Der erfolgreiche Radiomoderator starb vor einer Woche im Alter von 70 Jahren. Er war wegen boshafter Bemerkungen unter anderem über Aids-Kranke, Homosexuelle und Frauenrechtlerinnen äußerst umstritten. Limbaugh hatte lange in Florida gelebt.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.