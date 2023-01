Russische Söldnergruppe

Das Logo des russischen privaten Sicherheits- und Militärunternehmens Wagner (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Siegra Asmoel)

Die Entscheidung ermögliche weitere Sanktionen gegen die Truppe sowie deren Unterstützer, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die "Wagner"-Einheiten begingen in ihren Einsatzgebieten Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen. Allein in der Ukraine sollen nach amerikanischer Schätzung rund 50.000 Söldner im Einsatz sein. Bei 80 Prozent von ihnen handele es sich um Strafgefangene, die aus russischen Gefängnissen rekrutiert worden seien.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.