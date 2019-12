In den USA sind Tabak und E-Zigaretten in Zukunft erst ab 21 Jahren erlaubt.

Der Senat hat beschlossen, dass das Mindestalter ab nächstem Jahr angehoben wird. Bisher lag es in den meisten Bundesstaaten bei 18 Jahren. In den USA ist die Zahl der Jugendlichen, die rauchen, zwar gesunken - dafür konsumieren aber immer mehr junge Menschen regelmäßig E-Zigaretten.



Während Hersteller damit werben, dass E-Zigaretten gesünder seien als herkömmlicher Tabak-Konsum, belegen viele Untersuchungen, dass auch E-Zigaretten schädlich sind. So wurde erst in dieser Woche eine Studie veröffentlicht, die ein erhöhtes Risiko für Lungenkrankenheiten durch E-Zigaretten nachwies.