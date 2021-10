Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Texas sind vier Menschen verletzt worden.

Der mutmaßliche Schütze sei ein 18-jähriger Schüler, teilte die Polizei in der Stadt Arlington mit. Derzeit werde nach ihm gefahndet, er sei weiterhin bewaffnet und gefährlich.



In den USA kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Schusswaffen an Schulen. Vor drei Jahren war ein 19-Jähriger in seine ehemalige Schule in Parkland eingedrungen und hatte dort 17 Menschen erschossen. In der Folge hatten landesweit viele Schüler für strengere Waffengesetze demonstriert.

