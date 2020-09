Die US-Regierung hat die angekündigte Sperre der chinesischen Videoplattform TikTok um eine Woche auf den 27. September verschoben. Sie begründete die Entscheidung mit - Zitat - "jüngsten positiven Entwicklungen" in den Verhandlungen über eine amerikanische Übernahme.

Eigentlich sollte das Herunterladen der TikTok-App in den USA bereits von heute an blockiert werden. Doch in der Nacht gab Präsident Trump per Twitter bekannt, dass die Übernahme von TikTok durch den US-Softwarekonzern Oracle wahrscheinlich sei. Außerdem werde die Supermarkt-Kette "Walmart" eine führende Rolle bei dem Deal spielen, schrieb er. Das neue Unternehmen soll demnach in den USA angesiedelt sein und 25.000 Mitarbeiter beschäftigen. TikTok werde dann nichts mehr mit China zu tun haben, betonteTrump.



Die US-Regierung betrachtete die Video-App bislang als Risiko für die nationale Sicherheit. Sie befürchtet, dass TikTok Nutzerdaten an chinesische Behörden weiterleiten könnte. Die App gehört bislang zu dem chinesischen Konzern "ByteDance".

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.