Die USA wollen auf Bundesebene nach mehr als 15 Jahren wieder die Todesstrafe vollstrecken.

Justizminister Barr wies die Gefängnisbehörde an, fünf zum Tode verurteilte Häftlinge hinzurichten. Diese seien alle unter anderem wegen des Mordes an Kindern und Jugendlichen verurteilt worden. Ihre Hinrichtungen seien für Dezember und Januar angesetzt. Weitere Exekutionen seien geplant.



In den vergangenen Jahren hatten mehrere Bundesstaaten der USA die Todesstrafe abgeschafft oder deren Vollstreckung ausgesetzt. Fälle, in denen Straftäter von Bundesgerichten zum Tode verurteilt wurden, liegen jedoch in der Hand der Bundesregierung. Zuletzt hatte es 2003 eine Hinrichtung auf Bundesebene gegeben. Die Todesstrafe wurde seitdem zwar weiter verhängt, aber nicht vollstreckt.