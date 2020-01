US-Präsident Trump und sein Vorgänger Obama haben sich schockiert über den Tod des Basketballers Kobe Bryant und seiner Tochter Gianna geäußert.

Die beiden waren bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien in der Nähe von Calabasas ums Leben gekommen. Keiner der neun Insassen des Helikopters überlebte.



Präsident Trump twitterte, auch wenn Bryant einer der wirklich großartigsten Basketballspieler aller Zeiten gewesen sei, habe er sein Leben gerade erst begonnen und viel Leidenschaft für die Zukunft gezeigt. Obama schrieb ebenfalls bei Twitter, Kobe sei "on the court", also etwa: auf dem Platz, eine Legende gewesen.



Kobe Bryant gilt als einer der besten Spieler der NBA-Geschichte. 2016 beendete er seine aktive Karriere nach 20 Jahren bei den Los Angeles Lakers. Mit 33.643 Punkten ist der zweimalige Olympiasieger (2008 und 2012) viertbester Werfer in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga. Vor der Spielstätte der Lakers, dem Staples Center, versammelten sich binnen weniger Stunden trauernde Fans.



Die NBA veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt: "20 Saisons lang hat Kobe uns gezeigt, was möglich ist, wenn sich bemerkenswertes Talent und die "absolute Hingabe zu gewinnen" vermischen. Seine erworbene Weisheit habe er großzügig geteilt und es als seine Mission verstanden, das mit der nächsten Generation und insbesondere seiner Tochter zu teilen.



IOC-Präsident Bach würdigte Bryant als "herausragenden und wahren olympischen Champion".