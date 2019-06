Der US-Trompeter Dave Bartholomew ist tot.

Wie jetzt bekannt wurde, starb er bereits am Sonntag im Alter von 100 Jahren in New Orleans. Bartholomew galt als Pionier des Rock and Roll und wurde an der Seite von Fats Domino bekannt. Mit ihm schrieb er Hits wie "Ain't That A Shame" und "I'm Walkin". 2014 bekam der Trompeter einen Ehren-Grammy für sein Lebenswerk.