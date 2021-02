In Denver im US-Bundesstaat Colorado sind massive Flugzeugteile in ein Wohngebiet gestürzt.

Grund war der Ausfall eines Triebwerks an einer Maschine vom Typ Boeing 777 der Gesellschaft United Airlines. An Bord waren 231 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder. Weder in der Maschine noch am Boden wurde jemand verletzt. Das Flugzeug konnte sicher wieder in Denver landen.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.