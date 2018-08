Erstmals seit den Ermittlungen zur möglichen Einflussnahme Russlands in den US-Wahlkampf 2016 hat sich Präsident Trump zu einem denkbaren Amtsenthebungsverfahren geäußert.

Wenn er des Amtes enthoben werden sollte, würde der Markt zusammenbrechen, sagte Trump in einem Fernsehinterview des Senders "Fox News". Sein langjähriger Anwalt Cohen hatte Trump schwer belastet. Der Jurist hatte vor einem Gericht in New York unter Eid ausgesagt, er habe auf Trumps Anweisung Schweigegeldzahlungen im Wahlkampf geleistet. Präsident Trump bezichtigte ihn daraufhin der Falschaussage. Cohen kündigte an, mit US-Sonderermittler Mueller umfangreich zusammenzuarbeiten.