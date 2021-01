In Washington haben Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Trump die Kongress-Sitzung zur Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden gestört. Die Beratungen der Abgeordneten wurden vorübergehend unterbrochen, nachdem die Demonstranten auf das Gelände des Parlamentssitzes vorgedrungen waren.

Das US-Kongressgebäude wurde abgeriegelt. Derzeit darf niemand ins Gebäude hinein oder heraus. Einsatzkräfte setzten nach Berichten örtlicher Medien auch Tränengas ein, um die Demonstranten zurückzuhalten. Einige Demonstranten drangen in das Kapitol ein. Für Washington wurde eine Ausgangssperre verfügt. Die Demonstranten warfen Barrikaden um und lieferten sich auf dem Kapitol Zusammenstöße mit der Polizei. Auf den Treppen des Kapitols wurden Trump-Flaggen entrollt.



Der Fernsehsender CNN zeigte Bilder von Demonstranten, die in das Gebäude eingedrungen waren. Fernsehbilder zeigten eine große Menge von dicht gedrängt stehenden Menschen auf den Stufen direkt vor dem Eingang des Kapitols. Zuvor war auf Bildern mehrerer US-Medien zu sehen gewesen, wie Hunderte Unterstützer des amtierenden Präsidenten nach einer Rede Trumps auf den Parlamentssitz zumarschierten. Einige lieferten sich Handgreiflichkeiten mit Einsatzkräften und versuchten, näher ans Gebäude zu kommen.



NBC News berichtet nach Angaben unseres Hauptstadtkorrespondenten Stephan Detjen von blutenden Verletzten vor dem Kapitol. Nach Angaben unseres Washington-Korrespondenten Thilo Kö�?ler wurde Vize-Präsident Mike Pence in Sicherheit gebracht. Seinen Angaben zufolge wirken die Polizeikräfte überfordert. Gasmasken seien Abgeordnete verteilt worden.

Der Minderheitenführer der Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy nennt die gewalttätigen Proteste auf Fox News "unamerikanisch". Sie müssten sofort aufhören. Seinen Angaben zufolge wurden vor zehn oder 15 Minuten Schüsse abgegeben.



Die designierte Vize-Präsidentin Kamala Harris und die Präsidentin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sind einem Mitarbeiter zufolge in Sicherheit gebracht worden. Der Ort werde geheim gehalten. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Bürgermeister von Washington haben dem Sender MSNBC zufolge die Nationalgarde zu Hilfe gerufen. Ein Reporter der "Washington Post" berichtet auf Twitter, das Verteidigungsministerium habe die Bitte zurückgewiesen.

Trump schwadroniert von "Diebstahl"

Trump hatte in seiner Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt. Bei seiner Rede forderte er Zehntausende anwesende Unterstützer dazu auf, sich den "Diebstahl" der Wahl nicht gefallen zu lassen. Der "Washington Post" zufolge waren Angehörige von rechten Gruppen unter den Demonstranten, die die Menge weiter aufstachelten. Mindestens zwei zum Parlamentskomplex gehörende Gebäude in der Nähe waren demnach evakuiert worden.



Inzwischen rief Trump seine Anhänger auf, bei ihrem Protest friedlich zu bleiben. "Bleibt friedlich!", schrieb er auf Twitter und forderte die Demonstranten dazu auf, die Polizei und Sicherheitskräfte zu unterstützen, die "auf der Seite unseres Landes" seien.



Der Kongress war zusammengekommen, um über die Bestätigung von Bidens Sieg bei der Präsidentenwahl im November zu beraten. Es wurde erwartet, dass beide Kammern in der gemeinsamen Sitzung alle Versuche einiger Republikaner abschmettern werden, dies zu verhindern oder zu verzögern.

Störaktion hat keine Auswirkungen auf Bestätigung von Biden

Aussicht auf Erfolg hat die politische Störaktion nicht. Beide Kongresskammern müssten einem Einspruch zustimmen, was angesichts der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus als ausgeschlossen gilt.



Der Republikaner Trump hatte die Präsidentschaftswahl Anfang November mit deutlichem Abstand gegen seinen demokratischen Herausforderer Biden verloren. Trump weigert sich aber, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, er sei durch massiven Betrug um den Sieg gebracht worden. Weder Trump noch seine Anwälte legten stichhaltige Beweise dafür vor. Dutzende Klagen des Trump-Lagers wurden bislang von Gerichten abgeschmettert, auch vom Obersten US-Gericht.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.