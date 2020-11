Mehr als zwei Wochen nach der US-Präsidentenwahl verschärft der unterlegene Amtsinhaber Trump seinen juristischen Kampf um den Machterhalt.

Trumps Anwalt Giuliani kündigte auf einer Pressekonferenz in Washington weitere Klagen an. Im Bundesstaat Pennsylvania soll erreicht werden, dass das Ergebnis der Wahl für ungültig erklärt wird. In Wisconsin gab die Wahlkommission einen Antrag statt und ordnete eine Neuauszählung der Stimmen in zwei großen Bezirken an. Dort liegt Trumps Herausforderer Biden jeweils klar vorn. Auch in Georgia will Giuliani erneut Klagen einreichen. Dort wurden die Wahlzettel wegen des knappen Ergebnisses zu Gunsten von Biden bereits neu ausgezählt. Große Änderungen gab es nicht.



Nach Berechnungen von US-Medien hat Biden 306 Wahlleute hinter sich, Trump kommt auf 232. Für die Wahl zum Präsidenten werden 270 Wahlleute benötigt.

