Der frühere US-Präsident Trump hat die Republikaner im Senat aufgerufen, sich von ihrem politischen Führer, McConnell, loszusagen.

Mit ihm an der Spitze könne die Partei nie wieder respektiert werden oder stark sein, hieß es in einer Erklärung Trumps. Dem 78-Jährigen fehle es an politischem Verständnis, Weisheit, Begabung und Persönlichkeit. Der ehemalige Präsident warf McConnell vor, sich von den Demokraten vorführen zu lassen. Wenn die republikanischen Senatoren zu McConnell hielten, würden sie nie wieder gewinnen. McConnell hatte sich nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar klar von Trump distanziert und den damaligen Präsidenten für die Gewalt mitverantwortlich gemacht. Im Amtsenthebungsverfahren stimmte McConnell zwar mit einer Mehrheit der Republikaner für einen Freispruch für Trump. Anschließend sagte er aber, dieser sei ohne jeden Zweifel praktisch und moralisch verantwortlich für die Kapitol-Erstürmung. Trumps Verhalten am 6. Januar sei eine schändliche Verletzung seiner Pflichten gewesen, betonte McConnell.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.