Nach dem sogenannten "Shutdown" in den USA geht US-Präsident Trump inzwischen von einem längeren Regierungs-Stillstand aus.

Zwar verhandele er weiter mit den oppositionellen Demokraten über eine Lösung in dem Haushaltsstreit, schrieb Trump per Twitter. Doch könne der Stillstand diesmal andauern.



Der "Shutdown" war heute früh in Kraft getreten, nachdem Trumps Republikaner es nicht geschafft hatten, im Senat die nötigen Stimmen der oppositionellen Demokraten für einen Staatshaushalt im Sinne des Präsidenten zusammenzubringen. Er fordert fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und will nur dann das entsprechende Haushaltgesetz unterzeichnen. Der Stillstand bedeutet, dass eine Reihe von Regierungsbehörden nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Bedienstete werden in Zwangsurlaub geschickt oder sind zunächst ohne Gehalt tätig.