Einen Tag vor der Präsidentschafts-Wahl in den USA hat es mehrere Vorfälle mit Anhängern von Präsident Trump gegeben.

Auf einer Brücke vor New York richteten sie mit ihren Autos ein Verkehrschaos an, auch in New Jersey kam es zu einem kilometerlangen Stau. In der Stadt Richmond im Bundesstaat Virginia sollen Trump-Anhänger mit einer Gruppe von Gegendemonstranten aneinandergeraten sein. Für Aufsehen sorgte ein Vorfall in Texas. Dort war ein Wahlkampf-Bus des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden während der Fahrt von Fahrzeugen bedrängt worden, die mit Trump-Flaggen bestückt waren.



Angesichts möglicher Proteste im Zuge der Wahl soll das Gebiet rund um das Weiße Haus nach Informationen des Nachrichtensenders CNN abgeriegelt werden. In mehreren Städten der Vereinigten Staaten wurden aus Sorge vor möglichen Unruhen Schaufensterscheiben von Geschäften verbarrikadiert.

