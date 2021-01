US-Präsident Trump hat seinen ehemaligen Berater Bannon begnadigt.

Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Insgesamt erhielten mehr als 140 Personen in den letzten Stunden von Trumps Amtszeit Begnadigungen oder Strafumwandlungen.



Der frühere Chefstratege Bannon war wegen Betrugs angeklagt worden. Ihm wird im Zusammenhang mit einer Spendenaktion für den Bau der von Tump vorangetriebenen Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen, Geld abgezweigt zu haben. Er weist die Vorwürfe zurück.



Bannon war einst einer der engsten Vertrauten Trumps und an dessen Wahlsieg 2016 beteiligt. Er gilt als die treibende Kraft hinter umstrittenen Entscheidungen wie dem Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern. Trump entließ Bannon im August 2017; er kehrte daraufhin zum Nachrichtenportal Breitbart zurück.

