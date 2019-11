US-Präsident Trump hat zwei wegen Kriegsverbrechen beschuldigte Militärs begnadigt und die Degradierung eines weiteren Soldaten zurückgenommen.

Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Medienberichten zufolge wandte sich Trump mit der Entscheidung gegen den Rat hochrangiger Vertreter des Verteidigungsministeriums.



Einer der Begnadigten war wegen Mordes an Zivilisten in Afghanistan zu fast 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der zweite wird beschuldigt, in Afghanistan einen unbewaffneten Mann getötet zu haben, den er für einen Bombenbauer hielt.



Im dritten Fall geht es um einen Elite-Soldaten, der degradiert wurde, weil er im Irak mit der Leiche eines Gefangenen für ein Foto posiert hatte. Vom Vorwurf des Mordes wurde er freigesprochen.