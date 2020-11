US-Präsident Trump hat in seinem ersten Fernsehinterview nach der Präsidentschaftswahl seine unbewiesenen Behauptungen über eine angebliche Wahlfälschung wiederholt.

Er sagte im Sender Fox News, die Abstimmung vom 3. November sei ein kompletter Betrug gewesen. Trump ist bereits bei zahlreichen Versuchen, mit Klagen die Ergebnisse in einigen Bundesstaaten anzufechten, vor US-Gerichten gescheitert.



In Wisconsin, wo Trump eine Nachzählung eines Teils der Stimmen beantragt hatte, ergab diese keine Veränderung des Ergebnisses. Trumps Herausforderer Biden siegte dort mit etwa 20.000 Stimmen Vorsprung. In der Neuauszählung gewann Biden sogar 87 Stimmen hinzu.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.