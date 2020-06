US-Präsident Trump hat nach einer mehrmonatigen Pause wegen der Corona-Pandemie erstmals wieder eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten.

Er wurde in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma von Tausenden Anhängern empfangen. Das Wahlkampfteam räumte ein, dass weniger Teilnehmer erschienen waren als erwartet. In seiner Rede kritisierte Trump erneut die Medien und warf ihnen vor, Falschnachrichten zu verbreiten. Zudem bezeichnete er den designierten Kandidaten der Demokraten, Biden, als "Marionette der radikalen Linken".



Biden liegt weniger als fünf Monate vor der Präsidentenwahl in landesweiten Umfragen vor Trump. Dieser steht wegen des Umgangs mit der Corona-Krise, aber auch wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz unter Druck.



Vor der Veranstaltungshalle in Tulsa gab es Proteste gegen Trump. Sein Auftritt war umstritten. Die Gesundheitsbehörden befürchten wegen der Menschenansammlungen neue Coronavirus-Infektionen. Kritik gab es auch an Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung. Tulsa war vor knapp hundert Jahren Schauplatz eines der schlimmsten Massaker an Afroamerikanern.